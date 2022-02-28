Son dakika haber! Uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 6 şüpheliden 2'si tutuklandı - Son Dakika
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Son dakika haber! Uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 6 şüpheliden 2'si tutuklandı

28.02.2022 18:30

Son dakika haber... Karaman'da uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 6 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Karaman'da uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 6 şüpheliden 2'si tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, yürüttükleri çalışma kapsamında belirledikleri adreslere Karaman Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla operasyon düzenledi.

Operasyonda 5'i yabancı uyruklu 6 kişi gözaltına alındı.

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda uyuşturucu ile uyuşturucu ticaretinde kullanılan hassas terazi, paketleme malzemeleri ve cam fanus gibi aparatlar ele geçirildi.

Karaman Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinden sonra adliyeye getirilen şüphelilerden 2'si çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı, 4'ü adlı kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Son dakika haber! Uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 6 şüpheliden 2'si tutuklandı
Son dakika haber! Uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 6 şüpheliden 2'si tutuklandı
Son dakika haber! Uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 6 şüpheliden 2'si tutuklandı
Son dakika haber! Uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 6 şüpheliden 2'si tutuklandı
Son dakika haber! Uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 6 şüpheliden 2'si tutuklandı
Son dakika haber! Uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 6 şüpheliden 2'si tutuklandı
Son dakika haber! Uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 6 şüpheliden 2'si tutuklandı
Son dakika haber! Uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 6 şüpheliden 2'si tutuklandı

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Emniyet Müdürlüğü, Uyuşturucu, Narkotik, Karaman, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haber! Uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 6 şüpheliden 2'si tutuklandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haber! Uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 6 şüpheliden 2'si tutuklandı - Son Dakika
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