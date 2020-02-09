Karaman'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 zanlı tutuklandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Karaman'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 zanlı tutuklandı - Son Dakika

Karaman'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 zanlı tutuklandı

6 saat önce

Karaman'da uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

Karaman'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 zanlı tutuklandı, System.String[]

Karaman'da uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, yaptığı çalışmada, R.K. (23), E.K. (24) ve S.Y'nin (26) uyuşturucu hap sattığı bilgisine ulaştı.

Düzenlenen operasyonda, 3 zanlı gözaltına alındı. Şüphelilerin üzerlerinde ve ikametlerinde yapılan aramada, 2 gram eroin, 14 uyuşturucu hap, ruhsatsız tabanca ve pompalı tüfek ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar tutuklandı.

Emniyet Müdürlüğü, Karaman, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.02.2020 09:18 Kaynak: AA
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