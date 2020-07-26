Karaman'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 4 zanlı tutuklandı - Son Dakika

Karaman'da uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 4 zanlı tutuklandı.
Uyuşturucu satıcılarına yönelik çalışma yürüten İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, düzenledikleri operasyonda, Caner G, Ali Ü, Hasan Hüseyin A. ve Hasan T'yi yakaladı.
Zanlıların evlerinde yapılan aramada ise çeşitli miktarlarda uyuşturucu madde ele geçirildi.
Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.