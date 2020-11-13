Karaman'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 9 şüpheli adliyeye sevk edildi - Son Dakika

Karaman'da uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 9 zanlı adliyeye çıkarıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, fiziki ve teknik takibin ardından Kemal K, Mehmet B, Erdinç D, Feride K, Emre S, Mehmet Ali S, Utku A, Ertuğrul K. ve Hasan B'yi uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına aldı.

Zanlıların evleri ve iş yerlerindeki aramada, 2 tabanca, 12 av tüfeği, 20 av tüfeği namlusu, çok sayıda av tüfeği ve tabanca parçası, 697 uyuşturucu hap, 10 gram esrar ve bir miktar para ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından şüpheliler adliyeye sevk edildi.