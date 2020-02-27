Karaman'da uyuşturucu satıcısı kovalamaca sonucu yakalandı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Karaman'da uyuşturucu satıcısı kovalamaca sonucu yakalandı - Son Dakika

Karaman'da uyuşturucu satıcısı kovalamaca sonucu yakalandı

6 saat önce

Karaman'da Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticareti yaptığı ileri sürülen şahsı kovalama sonucu yakalayarak gözaltına aldı.

Karaman'da uyuşturucu satıcısı kovalamaca sonucu yakalandı, System.String[]

Karaman'da Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticareti yaptığı ileri sürülen şahsı kovalama sonucu yakalayarak gözaltına aldı.


Edinilen bilgiye göre, Karaman Emniyet Müdürlüğü bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu ticareti yaptığı yönünde duyum aldığı M.R.Ö. isimli şahsı takibe aldı. M.R.Ö.'nün yanında bulunan biri bayan iki arkadaşıyla birlikte 70 AAE 571 plakalı otomobille kentte dolaştığını öğrenen ekipler, bir süre aracı takibi ettikten sonra dur ihtarında bulundu. Dur ihtarına uymayarak kaçan araçla polis ekipleri arasında kovalamaca başladı. Şehrin ara sokaklarına kaçan otomobil yaklaşık 1 saat saatlik kovalamacanın ardından girdikleri Topucak Mahallesi 139. Sokak'ta kıstırılarak durduruldu. M.R.Ö. ve yanında bulunan iki arkadaşı kelepçelenerek gözaltına alındı. Ekipler M.R.Ö.'nün üzerinde ve kaçarken attığı 15 paket satışa hazır halde eroin ile 1 adet bıçak ve 3 adet reçeteye tabii hap ele geçirdi. M.R.Ö. ve yanındaki iki arkadaşı daha sonra ifadeleri alınmak üzere Emniyet Müdürlüğüne götürüldü. - KARAMAN

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Uyuşturucu Ticareti, Karaman, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.02.2020 01:54 Kaynak: İHA
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