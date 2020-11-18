Karaman'da uyuşturucu ticareti yapan 1 şüpheli tutuklandı - Son Dakika

Karaman'da uyuşturucu ticareti yapan 1 şüpheli tutuklandı
18.11.2020 14:06
Karaman'da uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheliden 1'i çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Karaman'da uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheliden 1'i çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri M.A.G. ve İ.D isimli kişileri uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla yakalayarak gözaltına aldı. Zanlılarda bir miktar yeşil reçeteye tabi hap ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden İ.D. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Karaman M Tipi Kapalı Cezaevine gönderilirken, M.A.G. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - KARAMAN
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