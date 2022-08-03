Karaman'da uyuşturucudan gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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Karaman'da uyuşturucudan gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı

03.08.2022 22:20
Karaman'da uyuşturucudan gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı

Karaman'da uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

Karaman'da uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kentte bazı kişilerin uyuşturucu ticareti yaptığı yönünde duyum aldı. Bunun üzerine çalışma başlatan ekipler, şüpheliler E.Ş., M.A., M.Ö. ve K.K.'yi yakalayarak gözaltına aldı. Şahısların üst ve adreslerinde yapılan aramalarda ise çeşitli miktarlarda bonzai, metamfetamin ile paketlemede kullanılan aparatlar ve bir adet tabanca ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden E.Ş., M.A. ve M.Ö., çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak, Karaman M Tipi Kapalı Cezaevine gönderilirken, K.K. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - KARAMAN

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Karaman'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 şüpheli tutuklandı Karaman'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 şüpheli tutuklandı Klimanın içindeki uyuşturucu 'Layka' buldu Klimanın içindeki uyuşturucu 'Layka' buldu
Kaynak: İHA

Uyuşturucu Ticareti, Emniyet Müdürlüğü, Narkotik, Karaman, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Karaman'da uyuşturucudan gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Karaman'da uyuşturucudan gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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