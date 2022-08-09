Karaman'da uyuşturucu ticaretinden 1 şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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Karaman'da uyuşturucu ticaretinden 1 şüpheli tutuklandı

09.08.2022 12:33

Karaman'da uyuşturucu ticaretinden 1 şüpheli tutuklandı Karaman'da uyuşturucu ticareti yaptığı gerekçesiyle gözaltına alınan 1 kişi tutuklandı.

Karaman'da uyuşturucu ticaretinden 1 şüpheli tutuklandı

KARAMAN - Karaman'da uyuşturucu ticareti yaptığı gerekçesiyle gözaltına alınan 1 kişi tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Karaman Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, E.S, isimli kişinin Adana'dan Karaman'a uyuşturucu madde satmaya geldiği bilgisine ulaşması üzerine çalışma başlattı. Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla şüphelinin kaldığı adrese operasyon düzenleyen ekipler, E.S.'yi kıskıvrak yakalayarak gözaltına aldı. Şüphelinin kaldığı apart dairede yapılan aramada ise 15 gram bonzai ve 4 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerin ardında adliyeye sevk edilen şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Karaman M Tipi Kapalı Cezaevi'ne kondu.

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Kaynak: İHA

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Uyuşturucu Ticareti, Emniyet Müdürlüğü, Karaman, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Karaman'da uyuşturucu ticaretinden 1 şüpheli tutuklandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Karaman'da uyuşturucu ticaretinden 1 şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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