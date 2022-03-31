Karaman'da uyuşturucu ticaretinden 3 kişi tutuklandı - Son Dakika
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Karaman'da uyuşturucu ticaretinden 3 kişi tutuklandı

31.03.2022 00:13
Karaman'da uyuşturucu ticaretinden 3 kişi tutuklandı

Karaman'da polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

Karaman'da polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu ticareti yapıldığı yönünde duyum alınması üzerine çalışma başlattı. Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı ile harekete geçen ekipler, düzenledikleri operasyonla U.E., Y.T. ve A.Y. isimli şüphelileri yakalayarak gözaltına aldı. Yapılan aramalarda ise 2.95 gram metamfetamin ile uyuşturucu paketleme ticareti için kullanılan aparatlar ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen U.E., Y.T. ve A.Y. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Karaman M Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi. - KARAMAN

Karaman'da uyuşturucu ticaretinden 3 kişi tutuklandı

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Uyuşturucu Ticareti, Uyuşturucu, Narkotik, Karaman, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Karaman'da uyuşturucu ticaretinden 3 kişi tutuklandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Karaman'da uyuşturucu ticaretinden 3 kişi tutuklandı - Son Dakika
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