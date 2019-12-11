Karaman'da uyuşturucu ticaretine 1 tutuklama - Son Dakika
Son Dakika Güncel Karaman'da uyuşturucu ticaretine 1 tutuklama - Son Dakika

Karaman'da uyuşturucu ticaretine 1 tutuklama

6 saat önce

KARAMAN'da, sokaklarda uyuşturucu satışı yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan Suriyeli 2 şüpheliden biri tutuklandı, diğeri ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Karaman'da uyuşturucu ticaretine 1 tutuklama, System.String[]

KARAMAN'da, sokaklarda uyuşturucu satışı yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan Suriyeli 2 şüpheliden biri tutuklandı, diğeri ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Karaman İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Suriye uyruklu A.B. ve H.E.'nin sokaklarda uyuşturucu sattığı bilgisini aldı. Araştırma başlatan polis, yürüttüğü teknik ve fiziki takibin sonunda dün operasyon yaptı. 2 şüpheli evlerinde yakalanarak, gözaltına alındı. Adreste yapılan aramada paketler halinde satışa hazır 200 gram esrar ele geçirildi.  Sorgularının ardından bugün adliyeye sevk edilen şüphelilerden A.B. tutuklandı, H.E. de ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.


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Haber Yayın Tarihi: 11.12.2019 09:01 Kaynak: DHA
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