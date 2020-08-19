Karaman'da uyuşturucudan 3 kişi adliyeye sevk edildi - Son Dakika

Karaman'da uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 kişi adliyeye sevk edildi.

Edinilen bilgiye göre, Karaman İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, bazı kişilerin uyuşturucu ticareti yaptığı yönünde duyum alması üzerine çalışma başlattı. Yapılan çalışmalar neticede ekipler A.İ.,H.D. ve U.B. isimli şahısları yakalayarak gözaltına alındı. Şahısların gösterdiği yerde yapılan aramalarda 1 adet pompalı tüfek, 1 adet kurusıkı tabanca ile silahlara ait kurşunlar ve yeşil reçeteye tabi 49 adet hap ele geçirildi. İşlemlerin tamamlanmasının ardından şahıslar adliyeye sevk edildi. - KARAMAN