Karaman'da uyuşturucudan 3 şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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Karaman'da uyuşturucudan 3 şüpheli tutuklandı

27.04.2022 12:59
Karaman'da uyuşturucudan 3 şüpheli tutuklandı

Karaman'da polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 5 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

Karaman'da polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 5 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kentte uyuşturucu ticareti yapan kişilerin olduğu yönünde duyum alması üzerine çalışma başlattı. Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı ile harekete geçen ekipler, il dışından uyuşturucu madde getirdikleri ileri sürülen Y.D., O.K., H.B., S.Y. ve S.T.'yi düzenlediği operasyonla yakalayarak gözaltına aldı. Yapılan aramalarda 182 adet uyuşturucu hap, 130 gram plaka esrar, 141 gram metamfetamin, 4 gram eroin, hassas terazi ve bir adet tabanca ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Y.D., O.K. ve H.B., çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak Karaman Kapalı Cezaevine gönderildi. Şüphelilerden S.Y. ile S.T. ev hapsi şartıyla serbest bırakıldı. - KARAMAN

Karaman'da uyuşturucudan 3 şüpheli tutuklandı
Karaman'da uyuşturucudan 3 şüpheli tutuklandı

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Emniyet Müdürlüğü, Uyuşturucu, Narkotik, Karaman, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Karaman'da uyuşturucudan 3 şüpheli tutuklandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Karaman'da uyuşturucudan 3 şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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