Karaman'da uyuşturucudan gözaltına alınan 3 kişi tutuklandı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Karaman'da uyuşturucudan gözaltına alınan 3 kişi tutuklandı - Son Dakika

Karaman'da uyuşturucudan gözaltına alınan 3 kişi tutuklandı

20 dakika önce

Karaman'da uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 kişi çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Karaman'da uyuşturucudan gözaltına alınan 3 kişi tutuklandı, System.String[]

Karaman'da uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 kişi çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.


Edinilen bilgiye göre, Karaman İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, M.B., M.Ö. ve Ö.Ö. isimli şahısların uyuşturucu ticareti yaptığı yönünde duyum alması üzerine çalışma başlattı. Ekipler yaptıkları çalışma sonucunda 3 şüpheliyi gözaltına alırken, 119 adet uyuşturucu hap ele geçirdi. Emniyette işlemleri tamamlandıktan sonra adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak Karaman M Tipi Kapalı Cezaevi'ne konuldu. - KARAMAN

Uyuşturucu Ticareti, Karaman, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.02.2020 12:41 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Çarşaf giyerek kadın kılığına giren kişi husumetlisini öldürdü
Elazığ Sivrice'de 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi Bebeğini çöpe atan 14 yaşındaki anneden dehşete düşüren ifadeler Valilik önünde "Çocuklarım aç, iş istiyorum" diyerek kendini yakan baba hayatını kaybetti

Son Dakika Haberleri
00:33 Aşk yaşadıkları iddia edilen Cem Yılmaz ve Serenay Sarıkaya yurt dışında görüntülendi
00:33 Kylie Jenner, iç çamaşırsız pozuyla yine adından söz ettirdi! Milyonlarca beğeni aldı
00:12 Eski futbolcu Serhat Akın, yeni mekanı için MasterChef Cemre ile anlaştı!
22:37 Hadise, O Ses Türkiye'de giydiği dekolteli elbiseyle sosyal medyayı salladı
21:14 Aleyna Tilki'nin Instagram'daki son paylaşımına beğeni yağdı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.02.2020 01:02:23. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Karaman'da uyuşturucudan gözaltına alınan 3 kişi tutuklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]