Karaman'da uyuşturucudan gözaltına alınan 3 kişi tutuklandı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Karaman'da uyuşturucudan gözaltına alınan 3 kişi tutuklandı - Son Dakika

Karaman'da uyuşturucudan gözaltına alınan 3 kişi tutuklandı

36 dakika önce

Karaman'da uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 kişi çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Karaman'da uyuşturucudan gözaltına alınan 3 kişi tutuklandı, System.String[]

Karaman'da uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 kişi çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.


Edinilen bilgiye göre, Karaman İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, R.K. (23), E.K. (24) ve S.Y(26) isimli şahısların uyuşturucu ticareti yaptığı yönünde duyum alması üzerine çalışma başlattı. Ekipler düzenledikleri operasyonla 3 şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı. Şüphelilerin üzerlerinde ve ikametlerinde yapılan aramada ise 2 gram eroin, 14 adet uyuşturucu hap, ruhsatsız tabanca ve pompalı tüfek ele geçirildi. Emniyette işlemleri tamamlandıktan sonra adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak Karaman M Tipi Kapalı Cezaevi'ne konuldu. - KARAMAN

Uyuşturucu Ticareti, Karaman, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.02.2020 01:10 Kaynak: İHA
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