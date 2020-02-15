Karaman'da uyuşturucudan mahkemeye çıkartılan 3 zanlı serbest bırakıldı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Karaman'da uyuşturucudan mahkemeye çıkartılan 3 zanlı serbest bırakıldı - Son Dakika

Karaman'da uyuşturucudan mahkemeye çıkartılan 3 zanlı serbest bırakıldı

6 saat önce

Karaman'da polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 1'i kadın 3 kişi, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Karaman'da uyuşturucudan mahkemeye çıkartılan 3 zanlı serbest bırakıldı, System.String[]

Karaman'da polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 1'i kadın 3 kişi, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.


Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, E.U. (25), Ö.K. (34) ve H.U. (25) isimli şahısların Konya'dan uyuşturucu getirip Karaman'da satacağı yönünde duyum alması üzerine çalışma başlattı. Ekipler, Kazımkarabekir ilçesi girişinde düzenledikleri operasyonla şahısların içinde bulunduğu otomobili durdurdu. Araçta arama yapan ekipler, 310 adet ecstasy hap, 28.5 gram esrar ve 8 adet reçeteye tabi hap ele geçirdi. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen 3 zanlı, çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - KARAMAN

Karaman, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.02.2020 11:29 Kaynak: İHA
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