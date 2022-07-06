Karaman'da üzerine beton pompasının demir kolu düşen işçi ağır yaralandı - Son Dakika
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Karaman'da üzerine beton pompasının demir kolu düşen işçi ağır yaralandı

06.07.2022 10:02

Karaman'da üzerine beton pompasının demir kolu düşen işçi ağır yaralandıKARAMAN Karaman'da basketbol sahasının temel çalışmaları sırasında yerinden çıkan beton pompasının demir kolu üzerine düşen işçi ağır yaralandı.

Karaman'da üzerine beton pompasının demir kolu düşen işçi ağır yaralandı

KARAMAN Karaman'da basketbol sahasının temel çalışmaları sırasında yerinden çıkan beton pompasının demir kolu üzerine düşen işçi ağır yaralandı.

Olay, Kazım Karabekir Paşa Mahallesi Molla Fenari Caddesi üzerinde bulunan Kemal Kaynaş Stadyumu yanındaki basketbol sahasında yaşandı. Edinilen bilgiye göre, basketbol sahasının zeminine beton döküldüğü esnada beton pompasının demir kolu biranda yerinden çıktı. Çıkan demir kolun altında kalan işçi Rıfat K. (50), ağır yaralandı. Çağrılan ambulansla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Rıfat K'nin kafatasında kırık olduğu ve hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Olayın ardından polis iş kazasının yaşandığı basketbol sahasında incelemelerde bulundu.

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Beton pompasının kopan kolunun altında kalan işçi yaralandı Beton pompasının kopan kolunun altında kalan işçi yaralandı Üzerine demir kapı düşen yaşlı adam yaralandı Üzerine demir kapı düşen yaşlı adam yaralandı
Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Karaman'da üzerine beton pompasının demir kolu düşen işçi ağır yaralandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Karaman'da üzerine beton pompasının demir kolu düşen işçi ağır yaralandı - Son Dakika
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