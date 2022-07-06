Olay, Kazım Karabekir Paşa Mahallesi Molla Fenari Caddesi üzerinde bulunan Kemal Kaynaş Stadyumu yanındaki basketbol sahasında yaşandı. Edinilen bilgiye göre, basketbol sahasının zeminine beton döküldüğü esnada beton pompasının demir kolu biranda yerinden çıktı. Çıkan demir kolun altında kalan işçi Rıfat K. (50), ağır yaralandı. Çağrılan ambulansla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Rıfat K'nin kafatasında kırık olduğu ve hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Olayın ardından polis iş kazasının yaşandığı basketbol sahasında incelemelerde bulundu.

Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Karaman'da üzerine beton pompasının demir kolu düşen işçi ağır yaralandı - Son Dakika

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