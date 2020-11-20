Karaman'da vatandaşlar sigara yasağına karşı ikaz levhaları ve yer işaretleriyle bilgilendiriliyor - Son Dakika

Karaman'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında vatandaşların sigara yasağına ilişkin bilgilendirilmesi amacıyla uyarı amaçlı ikaz levhalarının ve yer işaretlerinin kentin çeşitli yerlerine yerleştirildiği bildirildi.

Karaman Valiğinden yapılan açıklamada, kış ayının yaklaşmasıyla birlikte artan vaka sayısının önüne geçilmesi ve Kovid-19 ile mücadelenin etkin bir şekilde yürütülebilmesi için ülke genelinde olduğu gibi Karaman'da da bir dizi önlemlerin hayata geçirildiği belirtildi.

Kovid-19 ile mücadele kapsamında salgının yayılımının önlenmesi ve maske kullanımında sürekliliğin sağlanması amacıyla İçişleri Bakanlığının genelgesi kapsamında, vatandaşların yoğun olarak bulunduğu cadde ve sokaklar ile meydan ve toplu taşıma araç durakları gibi alanların yanı sıra park, bahçe, meydan, cadde ve benzeri açık alanlarda getirilen sigara yasağına ilişkin olarak bilgilendirici, uyarıcı mahiyette ikaz levhaları ve yer işaretleri hazırlanarak cadde, sokak ve meydanlara yapıştırıldığının ifade edildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Aktekke Meydanı, İsmet Paşa Caddesi, 1. İstasyon Caddesi, 2. İstasyon Caddesi ve Atatürk Bulvarı gibi vatandaşlarımızın yoğun olarak yaşadığı ve bulunduğu şehrin önemli noktalarında asılan ve üzerinde 'Bu alanda/caddede maske kullanımını engellediğinden sigara İçmek yasaktır' yazısı bulunan ikaz levhaları ve yer işaretleri görevliler tarafından belirlenen bölgelere yerleştirilerek vatandaşlarımızın bilgilendirilmesi sağlandı. Yapılan çalışmalarla solunum yoluyla kolayca bulaşabilen koronavirüs ile mücadelenin etkin ve kararlı bir şekilde yürütülmesi ve salgınının yayılımının önlenmesi için maske kullanımında sürekliliğin sağlanması, salgının toplum sağlığı ve kamu düzeni açısından oluşturduğu riski yönetme, sosyal izolasyonu temin, fiziki mesafeyi koruma ve hastalığın yayılım hızını kontrol altında tutmak ve maske kullanımının sürekliliği sağlanarak koronavirüs ile mücadele konusunda toplumda farkındalık oluşturmak amaçlanıyor."