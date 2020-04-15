Karaman'da vatandaşlara maske dağıtıldı - Son Dakika

Cumhurbaşkanlığı tarafından başlatılan "Ücretsiz Maske Dağıtımı" projesi kapsamında Karaman Valiliği tarafından temin edilen maskeler vatandaşlara dağıtıldı.

Karaman Valisi Fahri Meral, İsmet Paşa Caddesinde incelemelerde bulunarak, cadde üzerinde karşılaştığı vatandaşlara maske kullanımı, izolasyon ve sosyal mesafenin korunmasının önemini belirtti.

Salgının önlenmesi ve sosyal hayatın normalleşmesinin kurallara riayet etmekle mümkün olabileceğinin altını çizen Meral, bu zorlu sürecin sağlıklı ve güvenli bir şekilde atlatılabilmesi için vatandaşlara tavsiye ve uyarılarda bulundu.

Kendilerini izole etmelerini, zorunlu olmadıkça evlerinden çıkmamalarını, maske kullanımına ve sosyal mesafenin korunmasına azami dikkat edilmesini isteyen Meral, daha sonra İsmet Paşa Caddesi üzerinde bulunan vatandaşlara ücretsiz maske dağıtımını yerinde görerek, vatandaşlara "Evinizde kalın." çağrısı yaptı.