Son Dakika Haberleri: Karaman'da veli tartıştığı servis şoförünü silahla yaraladı
Son Dakika Güncel Karaman'da veli tartıştığı servis şoförünü silahla yaraladı

Karaman'da veli tartıştığı servis şoförünü silahla yaraladı

6 saat önce

Karaman'da bir veli oğlunun servis şoförlüğünü yapan şahsı silahla vurarak yaraladı.

Karaman'da bir veli oğlunun servis şoförlüğünü yapan şahsı silahla vurarak yaraladı.

İddiaya göre, öğrenci velisi Hüseyin Konurat (44), Bahçelievler Mahallesi 1129. sokakta bulunan bir halı sahanın yanında oğlunun servis şoförlüğünü yapan Nasuh Fındıklı (44) ile servis ücreti konusunda tartışmaya başladı.

Kavgaya dönüşen olayda Konurat, silahla Fındıklı'yı omzundan yaralayarak kaçtı.

Karaman Devlet Hastanesine kaldırılan yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Olay yerinden kaçan şüpheli, polis ekiplerince gözaltına alındı.

Karaman'da veli tartıştığı servis şoförünü silahla yaraladı

Bahçelievler Mahallesi, Fındıklı, Karaman, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 14.11.2019 11:10 Kaynak: AA
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