Karaman'da Vergi Haftası kutlamaları - Son Dakika
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Karaman'da Vergi Haftası kutlamaları

6 saat önce

Karaman Vergi Dairesi Müdür Vekili Hüsnü Çağlayan ve beraberindeki heyet, Vergi Haftası dolayısıyla Belediye Başkanı Savaş Kalaycı'yı ziyaret etti.

Karaman'da Vergi Haftası kutlamaları, System.String[]

Karaman Vergi Dairesi Müdür Vekili Hüsnü Çağlayan ve beraberindeki heyet, Vergi Haftası dolayısıyla Belediye Başkanı Savaş Kalaycı'yı ziyaret etti.

Vergi Haftası kutlamaları çerçevesinde kurum ziyaretleri gerçekleştirdiklerini belirten Çağlayan, Başkan Kalaycı'ya çiçek takdim ederek çalışmalarında başarılar diledi ve Vergi Haftası ile ilgili bilgilendirmede bulundu.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Kalaycı da vergi konusunda her vatandaşın duyarlı davranması gerektiğini vurguladı.

Vergi vermenin kutsal bir görev olduğuna dikkati çeken Kalaycı, "Vatandaşlarımızın ödediği her kuruş, hizmet olarak kendilerine geri dönmektedir. Vergi, bir şehir ve ülke için yatırım demektir. Vergi Haftası boyunca verginin öneminin anlatılmasını bizler de çok değerli buluyoruz. Bu vesile ile tüm çalışanları ve vergi mükelleflerini canıgönülden kutluyorum." dedi.

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Haber Yayın Tarihi: 25.02.2020 12:52 Kaynak: AA
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