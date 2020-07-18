Karaman'da virajı alamayan sürat motoru devrildi: 2 yaralı - Son Dakika

Karaman'da virajı alamayan sürat motoru devrildi: 2 yaralı

Karaman'da virajı alamayan sürat motorunun karşı şeride geçerek devrilmesi sonucu 1'i ağır 2 kişi yaralandı.

Karaman'da virajı alamayan sürat motorunun karşı şeride geçerek devrilmesi sonucu 1'i ağır 2 kişi yaralandı.

Futbolu bırakan Selçuk İnan, Fatih Terim'in ekibinde yer alacak
Ahmet Davutoğlu'ndan değiştirilmesi planlanan Siyasi Partiler Kanunu'yla ilgili sert sözler: Bütün Anadolu'yu ayağa kaldırırım
AK Partili Mehmet Metiner'in FETÖ suçlaması Bakan Soylu'yu çok sinirlendirdi! Canlı yayına bağlanıp tepki gösterdi


Kaza, akşam saatlerinde Yenişehir Mahallesi Ticaret Borsası yanında bulunan alt geçitte meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, T.C.'nin kullandığı 70 AAJ 951 plakalı Yamaha sürat motoru, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu karşı şeride geçerek devrildi. Kazada, sürücü ile motosiklette bulunan F.G. yaralandı. Ambulanslarla kaldırıldıkları Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alınan yaralılardan F.G'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.


Kaza nedeniyle kısa süreliğine kapanan alt geçit, motorun olay yerinden kaldırılmasının ardından yeniden ulaşıma açılırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KARAMAN

Yenişehir, Karaman, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.07.2020 21:28 Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Karaman'da virajı alamayan sürat motoru devrildi: 2 yaralı - Son Dakika
YORUMLAR

Son Dakika

00:37 Futbolu bırakan Selçuk İnan, Fatih Terim'in ekibinde yer alacak 00:36 Ahmet Davutoğlu'ndan değiştirilmesi planlanan Siyasi Partiler Kanunu'yla ilgili sert sözler: Bütün Anadolu'yu ayağa kaldırırım 00:05 AK Partili Mehmet Metiner'in FETÖ suçlaması Bakan Soylu'yu çok sinirlendirdi! Canlı yayına bağlanıp tepki gösterdi 23:44 Kuyuda cansız bedenleri bulunan anne ve oğlunun av tüfeğiyle öldürüldüğü ortaya çıktı 22:11 Genç kıza uyuşturucu verip tecavüz etmeye kalkan şüpheliden "pes" dedirten savunma 22:00 Duygu Özaslan, basketbolcu sevgilisi Can Maxim Mutaf'la ilk kez görüntülendi 21:30 Survivor şampiyonu Cemal Can, aylardır uzayan sakallarını kesti! İşte yeni imajı 20:37 Erzurumlular, Süper Lig'e yükselmelerinin ardından şehirde kutlamalar yaptı 19:19 Basra sıcak hava dalgası geliyor! İşte 15 ilde beklenen sıcaklık değerleri 19:04 46 yaşındaki Hande Ataizi, bikinili pozuyla göz kamaştırdı 18:59 Polisi şehit eden 4. şüpheli de yakalandı! 75 ayrı suç kaydı var 18:28 Bodrum'da tatil yapan Ebru Polat, siyah bikinisiyle ortalığı kasıp kavurdu 17:34 Bakan Varank'tan yerli otomobil ile ilgili açıklama: Fiyatı rekabetçi olacak 16:38 Serdar Ortaç, en büyük pişmanlığını anlattı: Bir daha dünyaya gelsem, asla kumar oynamam 13:58 Genç kadının telefonunu çaldı, kaçamadan yakalandı
Futbolu bırakan Selçuk İnan, Fatih Terim'in ekibinde yer alacak
00:37
Ahmet Davutoğlu'ndan değiştirilmesi planlanan Siyasi Partiler Kanunu'yla ilgili sert sözler: Bütün Anadolu'yu ayağa kaldırırım
00:36
AK Partili Mehmet Metiner'in FETÖ suçlaması Bakan Soylu'yu çok sinirlendirdi! Canlı yayına bağlanıp tepki gösterdi
00:05
Kuyuda cansız bedenleri bulunan anne ve oğlunun av tüfeğiyle öldürüldüğü ortaya çıktı
23:44
Genç kıza uyuşturucu verip tecavüz etmeye kalkan şüpheliden "pes" dedirten savunma
22:11
Duygu Özaslan, basketbolcu sevgilisi Can Maxim Mutaf'la ilk kez görüntülendi
22:00
Survivor şampiyonu Cemal Can, aylardır uzayan sakallarını kesti! İşte yeni imajı
21:30
Erzurumlular, Süper Lig'e yükselmelerinin ardından şehirde kutlamalar yaptı
20:37
Basra sıcak hava dalgası geliyor! İşte 15 ilde beklenen sıcaklık değerleri
19:19
46 yaşındaki Hande Ataizi, bikinili pozuyla göz kamaştırdı
19:04
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.07.2020 04:20:46. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Karaman'da virajı alamayan sürat motoru devrildi: 2 yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]