Karaman'da yaban domuzlarına karşı sürek avı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Karaman'da yaban domuzlarına karşı sürek avı - Son Dakika

Karaman'da yaban domuzlarına karşı sürek avı

6 saat önce

Karaman'da ekili alanlara zarar veren yaban domuzlarına karşı düzenlenen sürek avları devam ediyor.

Karaman'da yaban domuzlarına karşı sürek avı, System.String[]

Karaman'da ekili alanlara zarar veren yaban domuzlarına karşı düzenlenen sürek avları devam ediyor.


Tarım alanlarında önemli derecede zirai üretime zarar verdiği tespit edilen yaban domuzlarına karşı Merkez Av Komisyonu ve Doğa Koruma ve Milli Parklar Karaman Şube Müdürlüğü işbirliği ile gerekli emniyet tedbirleri alınarak, Karaman İl Tarım ve Orman Müdürlüğü organizasyonunda merkeze bağlı sekiz köyde sürek avı düzenlendi.


İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "Bitki Sağlığı Uygulama Programı doğrultusunda yaban domuzlarının bağ, bahçe ve tarlalarda zirai üretime zarar verdiğinin tespit edildiği yerlerde profesyonel avcıların avlanması ile domuz popülasyonunun zarar eşiğinin altında tutulması amacıyla sürek avları düzenlenmiştir. Merkeze bağlı Göcer, Çatak, Dağkonak, Damlapınar, Kızılyaka, Başkışla, Yılangümü ve Yeşildere köylerinde düzenlenen yaban domuzu sürek avında 24 yaban domuzu vurularak itlaf edilmiştir. Bu bağlamda İl Tarım ve Orman Müdürlüğü olarak her zaman üreticilerimizin yanında olmaya devam edeceğiz" denildi. - KARAMAN

Doğa Koruma ve Milli Parklar, Karaman, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.02.2020 10:44 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

6.04'ün üzerine çıkan dolar, son 8 ayın en yüksek seviyesini gördü
Her gün tükettiğimiz çaydaki boya hilesi, soğuk deneyiyle çok kolay tespit ediliyor AK Parti'den Mustafa Akıncı'nın sözlerine sert tepki: KKTC'ye karşı kötü niyet besleyen odakları sevindirmektedir Burhan Felek kimdir? Burhan Felek ne zaman vefat etti?

Son Dakika Haberleri
15:59 Survivor 2020'nin Ünlüler ve Gönüllüler takımı yarışmacıları belli oldu
15:51 Hayko Cepkin, hayranlarını coşturdu
15:24 Göğüs dekolteli kıyafetiyle dikkat çeken Hadise'nin eski fotoğrafları yeniden gündeme geldi
15:05 Eski sevgili Defne Samyeli'den Cem Yılmaz ve Serenay Sarıkaya aşkına ilk yorum: Gerekli görürsem konuşuruz
13:41 Nesrin Cavadzade: Erkekler güçlü kadınlardan korkuyor

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.02.2020 17:11:13. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Karaman'da yaban domuzlarına karşı sürek avı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]