Son Dakika Haberleri: Karaman'da yaban domuzlarına karşı sürek avları devam ediyor
Son Dakika Güncel Haber

Karaman'da yaban domuzlarına karşı sürek avları devam ediyor

11 dakika önce

Karaman'da ekili alanlara zarar veren yaban domuzlarına karşı düzenlenen sürek avları devam ediyor.

Karaman'da yaban domuzlarına karşı sürek avları devam ediyor, System.String[]
Karaman'da ekili alanlara zarar veren yaban domuzlarına karşı düzenlenen sürek avları devam ediyor.

Tarım alanlarında, önemli derecede zirai üretime zarar verdiği tespit edilen yaban domuzlarına karşı Merkez Av Komisyonu ve Doğa Koruma ve Milli Parklar Karaman Şube Müdürlüğü işbirliği ile gerekli emniyet tedbirleri alınarak, Karaman İl Tarım ve Orman Müdürlüğü organizasyonunda Göcer köyünde sürek avı düzenlendi.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "Bitki Sağlığı Uygulama Programı doğrultusunda, yaban domuzlarının bağ, bahçe ve tarlalarda zirai üretime zarar verdiğinin tespit edildiği yerlerde profesyonel avcıların avlanması ile domuz popülasyonunun zarar eşiğinin altında tutulması amacıyla sürek avları düzenlenmiştir. Merkeze bağlı Göcer köyünde düzenlenen yaban domuzu sürek avında 29 yaban domuzu vurularak itlaf edilmiştir. Bu bağlamda İl Tarım ve Orman Müdürlüğü olarak her zaman üreticilerimizin yanında olmaya devam edeceğiz" denildi. - KARAMAN
Doğa Koruma ve Milli Parklar, Karaman, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 07.08.2019 12:14 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'a yeni yetki
Son dakika! Güvenli bölge görüşmeleriyle ilgili Bakan Akar'dan açıklama: Olumlu geçti Şarkıcı Gökhan Özoğuz, İzmir Marşı polemiğinde Ziya Selçuk'u eleştirdi Milli Savunma Bakanlığı açıkladı: 4 terörist etkisiz hale getirildi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.8.2019 12:26:17. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Karaman'da yaban domuzlarına karşı sürek avları devam ediyor
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]