Son Dakika Haberleri: Karaman'da yaban domuzu avı
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Karaman'da yaban domuzu avı

2 saat önce

Karaman'da yapılan yaban domuzu sürek avında, 32 yaban domuzunun vurulduğu bildirildi.

Karaman'da yaban domuzu avı, System.String[]
Karaman'da yapılan yaban domuzu sürek avında, 32 yaban domuzunun vurulduğu bildirildi.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, ildeki tarım alanlarında, önemli derecede zirai üretime zarar verdiği tespit edilen yaban domuzlarına karşı sürek avının düzenlendiği belirtildi.

Bu kapsamda merkeze bağlı Damlapınar, Bozkandak ve Kızılyaka köylerinde sürek avı gerçekleştirildiği ifade edilen açıklamada, şöyle denildi:
"Bitki Sağlığı Uygulama Programı doğrultusunda yaban domuzlarının bağ, bahçe ve tarlalarında zirai üretime zarar verdiğinin tespit edildiği yerlerde profesyonel avcıların avlanması ile domuz popülasyonunun zarar eşiğinin altında tutulması amacıyla Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı Şube Müdürlüğü organizasyonunda sürek avları düzenlenmektedir. Yapılan mücadele amaçlı yaban domuzu sürek avında 32 adet yaban domuzu itlaf edilmiştir."
Karaman, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 16.07.2019 02:48 Kaynak: AA
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