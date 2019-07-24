Son Dakika Haberleri: Karaman'da yaban domuzu avı
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Karaman'da yaban domuzu avı

1 saat önce

Karaman'da yapılan yaban domuzu avında, 7 yaban domuzunun vurulduğu bildirildi.

Karaman'da yaban domuzu avı, System.String[]
Karaman'da yapılan yaban domuzu avında, 7 yaban domuzunun vurulduğu bildirildi.
İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamada, yaban domuzlarının bağ, bahçe ve tarlalarında zirai üretime zarar verdiğinin tespit edildiği yerlerde köylülerin sürek avının düzenlendiği belirtildi.

Bu kapsamda merkeze bağlı İhsaniye Köyü'nde sürek avı gerçekleştirildiği ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Doğa Koruma ve Milli Parklar Karaman Şube Müdürlüğü işbirliği ile gerekli emniyet tedbirleri alınarak, yapılan mücadele amaçlı yaban domuzu sürek avında yaban domuzları itlaf edilmiştir. Tarımsal üretimimizin emektarı olan çiftçilerimizin ürünlerinin korunması için İl Tarım ve Orman Müdürlüğü olarak her zaman üreticilerimizin yanında olmaya devam edeceğiz."
Karaman, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 24.07.2019 10:15 Kaynak: AA
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