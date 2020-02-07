Karaman'da yaban domuzu avı - Son Dakika
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Karaman'da yaban domuzu avı

7 saat önce

Karaman'da yapılan sürek avında, 24 yaban domuzunun vuruldu.

Karaman'da yaban domuzu avı, System.String[]

Karaman'da yapılan sürek avında, 24 yaban domuzunun vuruldu.


İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğünden yapılan açıklamada, merkeze bağlı Göcer, Çatak, Dağkonak, Damlapınar, Kızılyaka, Başkışla ve Yılangümü köyleri ile Yeşildere köyünde, mücadele amaçlı yaban domuzu sürek avı düzenlendiği belirtildi.


Tarımsal üretimin emektarı olan çiftçilerin, ürünlerinin korunması için müdürlük olarak her zaman yanında olunacağı dile getirilen açıklamada, şunlar kaydedildi:


"Bitki Sağlığı Uygulama Programı doğrultusunda yaban domuzlarının bağ, bahçe ve tarlalarda zirai üretime zarar verdiği tespit edilen yerlerde profesyonel avcılarca domuz popülasyonunun zarar eşiğinin altında tutulması amacıyla İl Tarım ve Orman Müdürlüğümüz Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı Şube Müdürlüğü organizasyonunda sürek avları düzenlenmektedir. Yapılan mücadele amaçlı sürek avında ise 24 yaban domuzu itlaf edilmiştir."

Yeşildere, Karaman, Çatak, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.02.2020 12:12 Kaynak: AA
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