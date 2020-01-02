Karaman'da yaban domuzu avı düzenlendi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Karaman'da yaban domuzu avı düzenlendi - Son Dakika

Karaman'da yaban domuzu avı düzenlendi

6 saat önce

Karaman'ın Yukarı Kızılca Köyü'nde yaban domuzu sürek avı düzenlendi.

Karaman'da yaban domuzu avı düzenlendi, System.String[]

Karaman'ın Yukarı Kızılca Köyü'nde yaban domuzu sürek avı düzenlendi.

Karaman İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamada tarım alanlarına önemli derecede zarar veren yaban domuzlarına karşı mücadelenin devam ettiği bildirildi.

Bu kapsamda hafta sonu Yukarı Kızılca Köyü'nde sürek avı düzenlendiğinin belirtildiği açıklamada şöyle denildi:

"Mücadele amaçlı yaban domuzu sürek avında çok sayıda yaban domuzları itlaf edilmiştir. Tarımsal üretimimizin emektarı olan çiftçilerimizin ürünlerinin korunması için her zaman üreticilerimizin yanında olmaya devam edeceğiz. Çalışmalarımızda emeği geçen personellerimize, Karaman Avcılık Atıcılık Amatör Balıkçılık ve Spor Kulübü Derneğimize, ava katılan avcılarımıza, İl Merkez Jandarma Komutanlığımıza, Tarım ve Orman Bakanlığı 8. Bölge Müdürlüğü; Doğa Koruma ve Milli Parklar Karaman Şube Müdürlüğümüze ve Sağlık Müdürlüğü çalışanlarımıza teşekkür ederiz."

Kızılca, Karaman, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.01.2020 10:34 Kaynak: AA
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