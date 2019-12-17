Karaman'da yaban domuzuyla mücadele toplantısı yapıldı - Son Dakika
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Karaman'da yaban domuzuyla mücadele toplantısı yapıldı

7 saat önce

Karaman Ziraat Odası'nda yaban domuzuyla etkili mücadele için toplantı yapıldı.

Karaman'da yaban domuzuyla mücadele toplantısı yapıldı, System.String[]

Karaman Ziraat Odası'nda yaban domuzuyla etkili mücadele için toplantı yapıldı.

Karaman Ziraat Odası'ndaki toplantı sonrasında konuşan Karaman Ziraat Odası Başkanı Mehmet Bayram, son yıllarda giderek artan yaban domuzu sayısının köylerde tarımsal üretimi bitirme noktasına getirdiğini, çiftçilerin köylerin içine kadar inen domuzlardan dolayı tarlalarını ekemez duruma geldiklerini söyledi.

Özellikle köylerde yaşayan üreticilerin zor durumda olduğunu ifade eden Bayram, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Yaban domuzu nohut, hububat, mısır ekili arazilere ve bağlarda büyük hasarlar vermektedir. Domuzla mücadele amaçlı av yapılan köylerde sürek avı ile sıkıntılar yaşanmakta. Toplantıda yapılan sürek avlarının daha verimli olması, güvenliğin alınması, avcıların ve köylerde yaşayanların ava katılımları ile ilgili sıkıntıları ve çözüm yollarını konuştuk. Köyler arasında gurup oluşturularak ava çıkılması kararı alındı. Sürek avı için gerekli yasal izinler alınarak aralık ve ocak ayı boyunca ava çıkılma kararı alındı. Toplantımıza katılan avcılarımızın ilk yardım hizmetlerini karşılayacak olan İl Sağlık Müdürlüğümüze ve av düzenlemesini yapacak Tarım ve Orman İl Müdürlüğümüze, sürek avına avcıları ile destek verecek olan Avcılar Kulübü'ne ve toplantılarımıza iştirak eden Muhtarlarımıza teşekkür ediyoruz."

Toplantıya Karaman Ziraat Odası Başkanı Mehmet Bayram, İl Sağlık Müdürü Adnan Kurşun, Tarım İl Müdürlüğü Şube Müdürü Ömer Koka, Ziraat Mühendisi Emrah Öget, Avcılar ve Atıcılar Kulüp Başkanı Hilmi Gül ve köy muhtarları katıldı.

Mehmet Bayram, Karaman, Yaban, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.12.2019 11:24 Kaynak: AA
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