Karaman'da Yaban Hayvanlarına Yem Desteği
51 dakika önce
Karaman'da kar yağışı sebebiyle yiyecek bulmakta sıkıntısı çeken yaban hayvanları için doğaya yem bırakıldı.
Karaman
'da kar yağışı sebebiyle yiyecek bulmakta sıkıntısı çeken yaban hayvanları için doğaya yem bırakıldı.
Karaman Doğa Koruma ve Milli Parklar
Şube Müdürlüğü görevlileri yiyecek bulmakta zorlanan yaban hayvanları için Karaman merkez başta olmak üzere Ermenek
ilçesinde yol kenarlarına buğday kırığı, dağlık arazilere ise sakatat, saman ve yonca bıraktı. Yaban
hayvanlarına yem desteğiyle ilgili olarak yetkililerden yapılan açıklamada, kar yağışı sebebiyle yaban hayvanları için gerekli olan besin ihtiyacını karşılayabilmek maksadıyla yemleme çalışmaları yapıldığı ve bu çalışmaların hava şartlarına göre bundan sonrada devam edileceği belirtildi. - KARAMAN
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Haber Yayın Tarihi : 01.01.2019 12:27 Kaynak: İHA
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