Son Dakika Haberleri: Karaman'da Yaban Hayvanlarına Yem Desteği

Karaman'da Yaban Hayvanlarına Yem Desteği

51 dakika önce

Karaman'da kar yağışı sebebiyle yiyecek bulmakta sıkıntısı çeken yaban hayvanları için doğaya yem bırakıldı.

Karaman'da Yaban Hayvanlarına Yem Desteği, System.String[]
Karaman'da kar yağışı sebebiyle yiyecek bulmakta sıkıntısı çeken yaban hayvanları için doğaya yem bırakıldı.

Karaman Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü görevlileri yiyecek bulmakta zorlanan yaban hayvanları için Karaman merkez başta olmak üzere Ermenek ilçesinde yol kenarlarına buğday kırığı, dağlık arazilere ise sakatat, saman ve yonca bıraktı. Yaban hayvanlarına yem desteğiyle ilgili olarak yetkililerden yapılan açıklamada, kar yağışı sebebiyle yaban hayvanları için gerekli olan besin ihtiyacını karşılayabilmek maksadıyla yemleme çalışmaları yapıldığı ve bu çalışmaların hava şartlarına göre bundan sonrada devam edileceği belirtildi. - KARAMAN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.01.2019 12:27 Kaynak: İHA

Doğa Koruma ve Milli Parklar, Karaman, Yaban, Güncel
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