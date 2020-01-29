Karaman'da "Yabancı İşçi Çalıştırma ve Mevzuatı Uygulamaları" semineri - Son Dakika
Son Dakika Güncel Karaman'da 'Yabancı İşçi Çalıştırma ve Mevzuatı Uygulamaları' semineri - Son Dakika

Karaman'da "Yabancı İşçi Çalıştırma ve Mevzuatı Uygulamaları" semineri

6 saat önce

Karaman Ticaret ve Sanayi Odası, Karaman Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası (SMMMO), Karaman Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği ve Karaman Ziraat Odası organizasyonuyla "Yabancı İşçi Çalıştırma Mevzuatı ve Uygulamaları" semineri düzenlendi.

Karaman'da

Karaman Ticaret ve Sanayi Odası, Karaman Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası (SMMMO), Karaman Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği ve Karaman Ziraat Odası organizasyonuyla "Yabancı İşçi Çalıştırma Mevzuatı ve Uygulamaları" semineri düzenlendi.

Karaman SMMMO toplantı salonunda düzenlenen seminerin açılışında konuşan Karaman SMMMO Sekreteri Halim Dönmez, günümüzde gerek küresel Ekonomi, Son Dakika Ekonomi Haberleri, Ekonomi Son Dakika'>ekonomi gerekse ihtiyaçtan dolayı yabancı işçi çalıştırmaya ihtiyaç duyulduğunu belirterek, bilgi eksikliğinden dolayı işverenlerin ve çalışanların zarar görmemesi için bu toplantının düzenlendiğini söyledi.

Daha sonra Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Uzmanı Sevil Şenses ve Uzman Yardımcısı Emre Ünal birer sunum yaparak katılımcıların sorularını cevapladı.

Karaman, İşçi, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.01.2020 03:32 Kaynak: AA
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