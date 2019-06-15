Karaman'da yangın
1 saat önce
Karaman'da çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.
Karaman
Haber Yayın Tarihi : 15.06.2019 06:44 Kaynak: AA
'da çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.
Alınan bilgiye göre, Tahsin Ünal
Mahallesi 49. Sokak'ta bulunan iki katlı bir iş merkezinin ikinci katında bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Çevredeki vatandaşların ihbarı ile olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. İtfaiye
ekibi yangını kısa sürede söndürdü
Dumandan etkilenen bir kişi Karaman Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Yangın çıkış nedeni araştırılıyor.
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