Karaman'da yangın - Son Dakika

Köye bağlı Atatürk Mahallesinde Abdullah Bozkurt 'a ait müstakil evde, henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Karaman 'da, merkeze bağlı Taşkale köyünde bir evde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

2022'de aşkı bulacak 5 burç! Siz de onlardan mısınız?

48 yaşındaki Hande Yener yeni klibi için öyle bir pantolon giydi ki!