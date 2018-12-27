Karaman'da Yarın Okullar Tatil Edildi

Karaman'da yoğun kar yağışı nedeniyle merkez ve merkeze bağlı köylerde okulların yarın tatil edildiği bildirildi.

Karaman'da yoğun kar yağışı nedeniyle merkez ve merkeze bağlı köylerde okulların yarın tatil edildiği bildirildi.



İl Milli Eğitim Müdürlüğünden konuyla ilgili yapılan yazılı açıklamada, "İlimizde devam eden olumsuz hava koşulları nedeniyle 28 Aralık 2018 Cuma günü Karaman merkez ve merkeze bağlı köylerimizde eğitim öğretime bir gün süre ile ara verilmiştir" denildi.



Açıklamanın devamında, okulların tatil olması ile birlikte kamu-kurum ve kuruluşlarında görevli personelden engelli personelin de idari izinli sayılacağı belirtildi. - KARAMAN

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