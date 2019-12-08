Karaman'da yaşanan heyelan korkuttu

Karaman'ın Sarıveliler ilçesinde yağış nedeniyle meydana gelen heyelan korkuttu.



Heyelan, ilçe merkezinin kurulu bulunduğu Merkez Mahallesi Ayna Deresi mevkisinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, yağış nedeniyle kayan toprak ağaçları devirerek, dere yatağını doldurdu. İstinat duvarının bazı bölümleri yıkılırken, bölgede yerinden kayan mezarlarda da hasar oluştuğu görüldü. Öte yandan ilçe merkezinden geçen Ayna Deresi'nde 2017 yılında ıslah çalışması yapıldığı öğrenildi.



İlçe merkezinde yağmurun tahliyesinin sağlandığı Ayna Deresi'nde biriken toprağın taşkın riskine karşı bir an önce boşaltılması gerektiğini söyleyen vatandaşlar, Şehit İbrahim Duran Caddesi'nden itibaren yer yer toprak kaymasının devam ettiğini belirttiler. - KARAMAN