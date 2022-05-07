"Yayalar İçin 5 Adımda Güvenli Trafik" etkinliği düzenlendi - Son Dakika

Aksaray'da Karayolları Trafik Haftası kapsamında "Yayalar İçin 5 Adımda Güvenli Trafik" etkinliği düzenlendi.

Aksaray

Aksaray Valisi Hamza Aydoğdu, 15 Temmuz Milli İrade Meydanı'nda düzenlenen etkinlikte, İçişleri Bakanlığı himayelerinde Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğüyle 81 ilde eş zamanlı olarak Trafik Haftası etkinlikleri yapıldığını belirtti.

Aydoğdu, şunları kaydetti:

"Bugün ve bu hafta boyunca paydaş kurum ve kuruluşlarımızla koordineli olarak yapacağımız etkinliklerle trafik kazalarından kaynaklı can kayıplarının yüzde 50 oranında azaltılması, kara yollarında tüm yol kullanıcılar için düzenli ve güvenli bir trafik ortamının sağlanması hedefleniyor. Ayrıca, ölümlü ve yaralanmalı trafik kazalarının azaltılarak, vatandaşların huzur ve güven içerisinde seyahat etmeleri ve sürücülerin trafik kuralı ihlalini en aza indirmek amaçlanıyor. Trafik denetimlerinin sürekli ve kararlılıkla yürütülmesiyle toplumsal farkındalığın artırılması hedefleniyor."

Konuşmaların ardından Ankara Caddesi'ndeki uygulamaya katılan Vali Aydoğdu, sürücüleri trafik kurallarına uymaları konusunda bilgilendirdi.