Son Dakika Haberleri: Karaman'da yaz spor okulları başladı
Son Dakika Spor Haber

Karaman'da yaz spor okulları başladı

1 saat önce

Karaman Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünce organize edilen yaz spor okulları için açılış programı düzenlendi.

Karaman'da yaz spor okulları başladı, System.String[]
Karaman Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünce organize edilen yaz spor okulları için açılış programı düzenlendi.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali Osman Bebek, Kazım Karabekir Spor Salonunda düzenlenen programda, bu yıl 25 faklı spor branşında eğitim verdiklerini belirtti.
Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından 81 ilde eş zamanlı olarak başlatılan İl Spor Merkezleri ve Engelliler İl Spor Merkezlerinin bu yılda büyük bir coşkuyla devam ettiğini ifade eden Bebek, şunları kaydetti:
"Her yıl düzenli olarak uygulamaya koyduğumuz il spor merkezlerimizdeki amaç ise; çocuk ve gençlerimize spor kültürünü aşılamak, sporu sevdirmek, spor yapma alışkanlığı kazandırmak. Çocuk ve gençlerimize her türlü zararlı alışkanlıklardan korumak, ruh ve beden sağlığı yerinde fizyolojik ve psikolojik sağlamlığa sahip yetenekli ve kabiliyetli gençleri Türk sporuna kazandırmak ve güçlü bir alt yapı oluşturmaktır. Bizlerde bu amaçlar doğrultusunda tecrübeli antrenörlerimiz nezaretinde yaz boyunca çocuk ve gençlerimizle birlikte çalışmalarımızı en iyi şekilde yürüteceğiz."
Yapılan konuşmanın ardından eskrim ve karate branşlarında eğitim gören öğrenciler gösteri yaptı.
Haber Yayın Tarihi : 01.07.2019 11:26 Kaynak: AA
Karaman, Spor
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Adana'da mucize kurtarış! Genç kadın, çocuğu son anda ezilmekten kurtardı AFAD, kayıp yaşlı adamı dağlık arazide buldu Asansörde sıkışan çocuk feci şekilde can verdi Kırşehir'de asansörde sıkışan Afganlı çocuk öldü

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.7.2019 12:35:23. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Karaman'da yaz spor okulları başladı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]