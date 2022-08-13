Ayrı olduğu eşi ihbar etti! Katil kadın, öğrenciyken başka bir kişiden olan bebeğini boğduğunu itiraf etti

Karaman'da yaşayan K.D., eşi Ercan D. ile sorunlar yaşamaya başlayınca bir ay önce dünyaya gelen bebeğini de alarak babasının evine gitti. Duruma sinirlenen Ercan D, savcılığa, eşi K.D'nin daha önceki birlikteliğinden dünyaya gelen bebeğini yaklaşık 2 yıl önce ailesiyle öldürüp, bahçeye gömdüklerini iddia ederek şikayetçi oldu.

BAHÇEDE KEMİK PARÇALARI BULUNDU

Soruşturma başlatan savcılıkça, evin bahçesinde yapılan kazıda bir bebeğe ait olduğu düşünülen kafatası ve kemik parçaları bulundu. Bunun üzerine K.D. ile annesi F.A. (64) babası R.A. (70), ağabeyi İ.H.A (41) gözaltına alındı.

"ÖĞRENCİYKEN BİR KİŞİDEN HAMİLE KALDIM"

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı. Emniyetteki ifadesinde bebeğini öldürdüğünü itiraf eden K.D'nin, " İstanbul'da öğrenciyken bir kişiden hamile kaldım. Sonra Karaman'a ailemin yanına geldim. Hamileliğimi gizledim. Evde tek başıma doğum yaptım. Korktuğum için çocuğu boğdum, bahçeye gömdüm. Ailemin bunlardan haberi yok" dediği öne sürüldü.