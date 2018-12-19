Son Dakika Haberleri: Karaman'da Yeni Hayvan Pazarı İçin İmzalar Atıldı

Karaman'da Yeni Hayvan Pazarı İçin İmzalar Atıldı

45 dakika önce

Karaman'da yeni hayvan pazarının yapımı için KOP ile Karaman Belediyesi arasında protokol imzalandı.

Karaman'da Yeni Hayvan Pazarı İçin İmzalar Atıldı, System.String[]
Karaman'da yeni hayvan pazarının yapımı için KOP ile Karaman Belediyesi arasında protokol imzalandı.

Karaman Belediye Başkanı Ertuğrul Çalışkan'ın önem verdiği projelerden biri olan Yeni Hayvan Pazarı yapımı için KOP Başkanı İhsan Bostancı ve Belediye Başkanı Ertuğrul Çalışkan arasında protokol imzalandı. Belediye Encümen Salonu'nda gerçekleştirilen imza töreninde, bazı oda temsilcileri de hazır bulundu. Yeni Hayvan Pazarı yapımı için arsa tahsisini Karaman Belediyesinin karşıladığını ifade eden Belediye Başkanı Ertuğrul Çalışkan, modern bir hayvan pazarının Karaman'ın önemli ihtiyaçlarından birisi olduğunu vurguladı.

Çalışkan konuşmasını devamında, "Yeni Hayvan Pazarı için OSB bölgesinde 20 bin metre karelik arsa tahsisi gerçekleştirdik. KOP bu projenin yüzde 70'lik kısmına destek verdi. Kalan yüzde 30'luk kısmını ise belediye olarak biz karşılayacağız. Hayvan pazarı projesinde detaylar en ince noktasına kadar hesaplanarak hazırlandı. 300 büyükbaş ve 1000 küçükbaş hayvan kapasiteli yeni hayvan pazarının ihalesi önümüzdeki günlerde yapılacak. Karamanımıza hayırlı olsun" dedi. - KARAMAN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.12.2018 05:24 Kaynak: İHA

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