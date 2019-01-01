Son Dakika Haberleri: Karaman'da Yeni Yılın İlk Bebeği Elif Oldu

Karaman'da Yeni Yılın İlk Bebeği Elif Oldu

15 dakika önce

Karaman'da yeni yılın ilk bebeği saat 00.35'te dünyaya geldi.

Karaman'da Yeni Yılın İlk Bebeği Elif Oldu, System.String[]
Karaman'da yeni yılın ilk bebeği saat 00.35'te dünyaya geldi.

Karaman Devlet Hastanesinde dünyaya gelen Özlem ve Alişan Kaplan çiftinin bebekleri Elif, ailesinde büyük sevince neden oldu. Sağlıklı bir şekilde doğan bebek, annesinin kucağına verildi. Doktor Şerife Özlem Dinç ve doğum salonu ekibi tarafından, 3 kilo 430 gram olarak yaşama gözlerini açan Elif bebek ailesine mutluluğu, heyecanı ve huzuru aynı anda yaşattı. Kaplan çifti bebeklerinin dünyaya gelmeden önce ismini koyduklarını, 9 aydır sabırsızlıkla bu anı beklediklerini söyledi.

Anne Özlem Kaplan yeni doğan bebeğini kucağına sağlıklı bir şekilde aldığı için çok mutlu olduğunu belirterek, "Çok mutluyuz dokuz aydır bu heyecanı bekliyorduk. Çok şükür doğdu. Çok mutluyuz, huzurluyuz. Sağlıklı bir şekilde büyür ve ailemize huzur katar inşallah" diyerek duygularını ifade etti. İl Sağlık Müdürü Dr. Hasan Arslan da, "2019 yılı vatanımıza milletimize hayırlı uğurlu olsun. İnşallah çocuğumuz ailesine, vatana ve millete karşı hayırlı bir birey olur" dedi. - KARAMAN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.01.2019 12:56 Kaynak: İHA

Alişan, Karaman, Güncel
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