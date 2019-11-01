Karaman'da yıkılan duvarın altında kalan işçi yaralandı

Karaman'ın Ermenek ilçesinde binanın yıkılan duvarının altında kalan işçi yaralandı.

Seyran Mahallesi'nde Karayolları Şefliği'ne ait kullanılmayan sahada yıkım çalışması yapan işçilerden Mehmet Karagöz, binanın çatısındaki çelik konstrüksiyonun bağlantılarını sökmek istedi. Karagöz, iş makinesinin kepçesine çıkıp söküm yaparken binanın duvarı çöktü. Kepçeden düşünce enkazın altında kalan Karagöz, arkadaşları tarafından bulunduğu yerden çıkarıldı.

Yaralanan Karagöz, Ermenek Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Duvarın çökmesi ve Karagöz'ün enkaz altında kalma anı bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.