Son Dakika Haberleri: Karaman'da yıkılan duvarın altında kalan işçi yaralandı
Son Dakika Güncel Karaman'da yıkılan duvarın altında kalan işçi yaralandı

Karaman'da yıkılan duvarın altında kalan işçi yaralandı

6 saat önce

Karaman'ın Ermenek ilçesinde binanın yıkılan duvarının altında kalan işçi yaralandı.

Karaman'da yıkılan duvarın altında kalan işçi yaralandı, System.String[]

Karaman'ın Ermenek ilçesinde binanın yıkılan duvarının altında kalan işçi yaralandı.

Seyran Mahallesi'nde Karayolları Şefliği'ne ait kullanılmayan sahada yıkım çalışması yapan işçilerden Mehmet Karagöz, binanın çatısındaki çelik konstrüksiyonun bağlantılarını sökmek istedi. Karagöz, iş makinesinin kepçesine çıkıp söküm yaparken binanın duvarı çöktü. Kepçeden düşünce enkazın altında kalan Karagöz, arkadaşları tarafından bulunduğu yerden çıkarıldı.

Yaralanan Karagöz, Ermenek Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Duvarın çökmesi ve Karagöz'ün enkaz altında kalma anı bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 01.11.2019 05:38 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



'KHK faciadır' diyen Bülent Arınç'tan yeni açıklama: En ağır cezayı almalılar
Whatsapp üzerinden üst düzey hükümet yetkililerinin telefonlarına sızma iddiası Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bazı çatlak sesler ve safsatalar sizleri asla yılgınlığa itmesin HDP'li Abdullah Zeydan'ın tahliye kararı savcılığın itirazı üzerine durduruldu

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.11.2019 00:06:12. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Karaman'da yıkılan duvarın altında kalan işçi yaralandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]