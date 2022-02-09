Karaman'da yoğun kar yağışı etkili oluyor - Son Dakika

Karaman'da yoğun kar yağışı etkili oluyor

KARAMAN Karaman'da şiddetli rüzgarın ardından başlayan yoğun kar yağışı etkili oluyor.

Yağmurun ardından sabaha karşı yağmaya başlayan lapa lapa kar, kısa sürede şehri tamamen beyaza bürüdü. Kar kalınlığının kısa sürede 15 santimi bulduğu kentte sürücüler başta olmak üzere vatandaşlar zor anlar yaşadı. Yoğun kar yağışı şehirlerarası yollarda da aksamalara yol açtı. İç Anadolu'yu Akdeniz'e bağlayan Karaman- Mersin Karayolu üzerindeki Sertavul Geçidi'nde etkili olan kar yağışı nedeniyle ulaşımda zaman zaman aksamalar yaşanıyor. Karayolları ekipleri, yolun kapanmaması için çalışmalarını aralıksız olarak sürdürürken, polis ekipleri de Karaman'dan Mersin yönüne gidecek olan araçların zincirsiz geçişine izin vermiyor. Ağır tonajlı araçlarsa yakıt istasyonlarında bekletiliyor.

Karı ilk defa gören bazı üniversite öğrencileri ise lapa lapa yağan karın tadını kartopu oynayarak çıkardı. Adana'dan geldiğini söyleyen üniversite öğrencisi genç, Adana'ya hiç kar yağmadığı için 20 yaşıma kadar hiç kar görmedim. Burada nasip oldu, onun da şimdi keyfini çıkarıyoruz" dedi.