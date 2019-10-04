Karaman'da yol asfaltlama çalışmaları

Karaman Belediye Başkanı Savaş Kalaycı, kentte yol asfaltlama çalışmalarının devam ettiğini bildirdi.



Kalaycı, yaptığı yazılı açıklamada, Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerinin Şehit Muhammed Yalçın Bulvarı ve Kızılay Caddesi'nde sıcak asfalt dökme ve kaldırım çalışması yaptığı belirtti.



Bölgede planlı bir çalışma yürüttüklerini ifade eden Kalaycı, açıklamasında şunları kaydetti:



"Şehrin bu bölgesinde oluşan yeni yerleşim alanlarıyla birlikte buradaki altyapı ve üstyapı çalışmalarına ağırlık verdik. Şehit Muhammed Yalçın Bulvarı ve Kızılay Caddesinde gerçekleştirdiğimiz aydınlatma çalışmasının ardından asfalt ve kaldırım çalışmaları başladı. Ekiplerimiz Şehit Muhammed Yalçın Bulvarı'nın eksik kalan kısımlarında sıcak asfalt çalışması, Kızılay Caddesi'nde de kaldırım çalışmalarına hızlı bir şekilde devam ediyor. Yaptığımız planlama çerçevesinde kış mevsimine girmeden yapabildiğimiz kadar yol ve kaldırım sermeyi hedefliyoruz. Karaman için gece, gündüz çalışmaya devam edeceğiz."