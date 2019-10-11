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Karaman'da yol çalışmaları

11 dakika önce

Karaman Belediye Başkanı Savaş Kalaycı, kış mevsimi öncesi yollarda bakım, onarım, asfaltlama ve yama çalışmalarının devam ettiğini bildirdi.

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Karaman Belediye Başkanı Savaş Kalaycı, kış mevsimi öncesi yollarda bakım, onarım, asfaltlama ve yama çalışmalarının devam ettiğini bildirdi.

Başkan Kalaycı, yaptığı yazılı açıklamada, altyapı çalışmaları veya kullanımdan dolayı deforme olan güzergahlarda bakım ve onarımdan geçirilerek kışa hazır hale getirildiğini belirtti.


Tüm yolları daha kaliteli bir düzeye ulaştırmak adına ekiplerin gece, gündüz demeden çalıştığını ifade eden Kalaycı, şunları kaydetti:


"Ekiplerimiz yoğun bir tempoyla cadde ve sokaklarımızı daha nitelikli ve kaliteli seviyeye ulaştırmak için yol ve alt yapı çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Vatandaşlarımızın hayatını kolaylaştırmak adına asfalt, kaldırım, orta refüj, kavşak çalışmaları ve yeni yolların hizmete sunulmasının yanı sıra özellikle yapılaşmanın fazla olduğu bölgelerde bakım, onarım ve yama çalışmalarını kış mevsimi gelmeden yoğunlaştırdık. Asfaltlarda oluşan hasarları kış ayları gelmeden onarıyoruz. Şehrimizin en ücra noktasına kadar kaliteli hizmet götürme gayretindeyiz."

Lütfü Savaş, Karaman, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 11.10.2019 10:22 Kaynak: AA
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