Son Dakika Haberleri: Karaman'da Yol Onarım Çalışmaları

Karaman'da Yol Onarım Çalışmaları

1 saat önce

Karaman merkeze bağlı Dereköy köyü Yunus Mahallesi'nde yol kumlama çalışmaları sürüyor.

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Karaman merkeze bağlı Dereköy köyü Yunus Mahallesi'nde yol kumlama çalışmaları sürüyor.

İl Genel Meclisi Başkanı Adem Kapar, İl Özel İdaresi ekiplerince yürütülen yol kumlama çalışmalarını yerinde inceleyerek, Yol ve Ulaşım Müdürü Hüseyin Alparslan'dan bilgi aldı.

Ekiplerin 2019 programı doğrultusunda bakım, onarım, kumlama çalışmalarını dört bir koldan sürdürdüğünü söyleyen Kapar, bir yandan vatandaştan gelen talepleri değerlendirip sorunları ivedilikle gidermeye çalışıldığı, bir yandan da yağışlı hava koşulları ile mücadelelerinin sürdüğünü ifade etti.

İncelemede, İl Genel Meclisi Başkanı Adem Kapar'a, İl Özel İdaresi Genel Sekreter Vekili Ali Yener Terlemez, İl Genel Meclisi Üyesi Osman Aydın ve İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Şube Müdürü Hüseyin Alparslan eşlik etti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.02.2019 03:51 Kaynak: AA

Hüseyin Alparslan, Dereköy, Karaman, Güncel
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