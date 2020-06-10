- Karaman'da yola düşen plastik kasalar kazaya yol açtı - Son Dakika

- Karaman'da yola düşen plastik kasalar kazaya yol açtı

- Karaman'da yola düşen plastik kasalar kazaya yol açtı Karaman'da, yola düşen plastik kasalar kazaya neden olurken, kalp hastası olduğu öğrenilen araçlardan birinin sürücüsü fenalaşarak hastaneye kaldırıldı.

- Karaman'da yola düşen plastik kasalar kazaya yol açtı KARAMAN - Karaman'da, yola düşen plastik kasalar kazaya neden olurken, kalp hastası olduğu öğrenilen araçlardan birinin sürücüsü fenalaşarak hastaneye kaldırıldı. Kaza, İbrahim Öktem Caddesi üzerinde bulunan Sanayi Köprülü Kavşak üzerinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, sürücüsü öğrenilemeyen 70 AB 990 plakalı otomobil önünde giden başka bir araç sürücüsünün yola düşen plastik kasaları kaldırmak için durması üzerine ani firen yapınca, arkadan gelmekte olan İzzet C.,yönetimindeki 70 BG 913 plakalı cip arkadan çarptı. Kaza sonrası kalp hastası olduğu öğrenilen cipin sürücüsü İzzet C., heyecanlanarak fenalaştı. İzzet C., çevredekilerce çağrılan özel bir hastaneye ait ambulansla Karaman Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kaza nedeniyle kısa süreliğine trafiğe kapanan üst geçit, araçların olay yerinden kaldırılmasının ardından yeniden trafiğe açıldı.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

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