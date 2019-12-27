Karaman'da yolcu otobüsü devrildi: 10 yaralı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Karaman'da yolcu otobüsü devrildi: 10 yaralı - Son Dakika

Karaman'da yolcu otobüsü devrildi: 10 yaralı

6 saat önce

KARAMAN'da, buzlanmanın olduğu, karlı yolda sürücüsünün kontrolünden çıkan yolcu otobüsü, devrildi.

Karaman'da yolcu otobüsü devrildi: 10 yaralı, System.String[]

KARAMAN'da, buzlanmanın olduğu, karlı yolda sürücüsünün kontrolünden çıkan yolcu otobüsü, devrildi. Kazada, 10 kişi yaralandı.

Kaza, saat 12.00 sıralarında, Karaman- Mersin yolunun 27'nci kilometresinde meydana geldi. Ankara'dan Karaman'ın Ermenek ilçesine giden Ahmet Öztürk yönetimindeki 42 DC 808 plakalı, Özkaymak firmasına ait yolcu otobüsü, kar ve buzlanma nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkıp, devrildi. Kazada ilk belirlemelere göre, 10 kişi yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık görevlilerince ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Otobüste 22 yolcunun olduğu belirtildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.


Karaman, Mersin, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.12.2019 01:24 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Ortaokul öğrencisi otomobille bahçe duvarına çarptı 3 öğrenci hayatını kaybetti
Michail Antoino lüks aracıyla kaza yaptı İzmir'de bilinçli kaza yapıp sigorta şirketlerini dolandıran suç örgütüne operasyon Yerli otomobilin tanıtım programının yolunda, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı'nın makam aracı kaza yaptı: 4 yaralı

Son Dakika Haberleri
20:20 Zonguldak'ta otomobilin çarptığı yaya öldü - Son Dakika
20:20 "Gitme Ey Yolcu" oyunu Beyoğlu'nda gençlerle buluştu - Son Dakika
20:19 Saman ve silaj fiyatındaki artış besicileri zora soktu - Son Dakika
20:18 Ankara Kızılay Meydanı'nda otobüs yangını - Son Dakika
20:18 AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Adana'daki sağanaktan zarar gören 3 bin 668 kişinin hesabına biner... - Son Dakika
19:50 Son Dakika: Fahrettin Altun: Libya hükümeti, Türkiye'nin askeri desteğini talep etti - Son Dakika
19:34 Akşam saatlerinde İstanbul'a mevsimin ilk karı yağdı! Otomobiller beyaza büründü - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.12.2019 20:23:41. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Karaman'da yolcu otobüsü devrildi: 10 yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]