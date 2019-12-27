Karaman'da yolcu otobüsü devrildi: 22 yaralı (2) - Son Dakika
Son Dakika Güncel Karaman'da yolcu otobüsü devrildi: 22 yaralı (2) - Son Dakika

Karaman'da yolcu otobüsü devrildi: 22 yaralı (2)

6 saat önce

YARALI SAYISI 22'YE YÜKSELDİKaraman'da yolcu otobüsünün, karlı yolda buzlanma nedeniyle sürücüsünün kontrolünden çıkıp devrildiği kazada, yaralı sayısı 22'ye çıktı.

Karaman'da yolcu otobüsü devrildi: 22 yaralı (2), System.String[]

YARALI SAYISI 22'YE YÜKSELDİ

Karaman'da yolcu otobüsünün, karlı yolda buzlanma nedeniyle sürücüsünün kontrolünden çıkıp devrildiği kazada, yaralı sayısı 22'ye çıktı. Tedavileri süren yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.


Karaman, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.12.2019 02:51 Kaynak: DHA
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