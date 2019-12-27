YARALI SAYISI 22'YE YÜKSELDİKaraman'da yolcu otobüsünün, karlı yolda buzlanma nedeniyle sürücüsünün kontrolünden çıkıp devrildiği kazada, yaralı sayısı 22'ye çıktı.
YARALI SAYISI 22'YE YÜKSELDİ
Karaman'da yolcu otobüsünün, karlı yolda buzlanma nedeniyle sürücüsünün kontrolünden çıkıp devrildiği kazada, yaralı sayısı 22'ye çıktı. Tedavileri süren yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.
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27.12.2019 21:09:12. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Karaman'da yolcu otobüsü devrildi: 22 yaralı (2) - Son Dakika