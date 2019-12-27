Karaman'da yolcu otobüsü devrildi: 25 yaralı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Karaman'da yolcu otobüsü devrildi: 25 yaralı - Son Dakika

Karaman'da yolcu otobüsü devrildi: 25 yaralı

6 saat önce

Karaman'da sis, buzlanma ve kar yağışı nedeniyle kontrolden çıkan yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 25 kişi yaralandı.

Karaman'da yolcu otobüsü devrildi: 25 yaralı, System.String[]

Karaman'da sis, buzlanma ve kar yağışı nedeniyle kontrolden çıkan yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 25 kişi yaralandı.


Kaza, Karaman- Mersin karayolunun 18. kilometresi Lale köyü yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Karaman'dan Ermenek ilçesine yolcu taşıyan Ahmet Ö. idaresindeki 42 CDC 808 plakalı yolcu otobüsü, sürücünün sis ve kar yağışının neden olduğu buzlanma nedeniyle direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Refüje çarparak devrilen yolcu otobüsü yan yattı. Kazada sürücü ve muavin yaralanmazken, otobüste yolcu olarak bulunan 25 kişi yaralandı. Yaralılara ilk müdahale Karayolları 33. Şube Şefliği Kozlubucak Bakım Evindeki personeller tarafından yapıldı. Karayolları çalışanları tarafından ambulansa haber verildikten sonra yaralılar bakım evine taşınarak soğuktan korunmaları sağlandı. Olay yerine ambulansların sevk edilmesiyle yaralılar, Karaman Devlet Hastanesine ve kentteki özel hastanelere kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kaza nedeniyle jandarma ve polis ekipleri, karayolunda önlem alarak, trafik akışını kontrollü bir şekilde sağladı.


Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KARAMAN

Karaman, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.12.2019 01:57 Kaynak: İHA
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