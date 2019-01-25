Son Dakika Haberleri: Karaman'da Yolda Çökme

Karaman'da Yolda Çökme

3 saat önce

Karaman'da kentin en işlek caddelerinden İsmet Paşa Caddesinde çökme meydana geldi.

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Karaman'da kentin en işlek caddelerinden İsmet Paşa Caddesinde çökme meydana geldi.

Caddede devriye gezen polis memurları, aşırı yağıştan dolayı bir metre çapında çökmenin meydana geldiğini gördü. Çevrede güvenlik tedbiri alan ekipler, durumu belediyeye bildirdi.

Yolun çöken bölümü, belediye ekipleri tarafından tamir edildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.01.2019 10:24 Kaynak: AA

Polis, Karaman, Güncel
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