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Karaman'da yük asansörü ile duvar arasına sıkışan işçi feci şekilde can verdi

1 saat önce

Karaman'da yük asansörü ile duvar arasına sıkışan işçi feci şekilde can verdiKARAMAN - Karaman'da çalıştığı markette yük asansörü ile duvar arasına sıkışan işçi feci şekilde can verdi.

Karaman'da yük asansörü ile duvar arasına sıkışan işçi feci şekilde can verdi
KARAMAN - Karaman'da çalıştığı markette yük asansörü ile duvar arasına sıkışan işçi feci şekilde can verdi.
Olay, saat 00.30 sıralarında Alacasuluk 100. Yıl Bulvarı üzerinde bulunan bir markette meydana geldi. Alınan bilgiye göre, markette işçi olarak çalıştığı öğrenilen 2 çocuk babası Yunus Durmaz (41), marketin bodrum katındaki deposuna mal indirilen yük asansörüne sıkıştı. Durmaz'ın sıkıştığını gören diğer market çalışanları hemen itfaiye ve sağlık ekibinden yardım istedi. Olay yerine gelen sağlık ekibi kafası asansörle duvar arasına sıkışan işçinin hayatını kaybettiğini tespit etti. Bunun üzerine polis ekipleri olay yerine şerit çekerek tedbir aldı. Cumhuriyet Savcısının olay yerinde yaptığı incelemenin ardından Durmaz'ın cesedi cenaze arabası ile Karaman Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Karaman'da yük asansörü ile duvar arasına sıkışan işçi feci şekilde can verdi
Haber Yayın Tarihi : 03.06.2019 03:24 Kaynak: İHA
Karaman, İşçi, 3. Sayfa
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